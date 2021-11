Van Gucht: In den Niederlanden haben sie das Nachtleben geschlossen und einige etwas drastischere Maßnahmen ergriffen. Das ist noch kein echter Lockdown, aber es geht in diese Richtung. Ich glaube, dass man damit bloß einen Jojo-Effekt auslöst. Das haben wir in den Niederlanden in der Vergangenheit schon öfter erlebt. In ein paar Wochen werden sie alles wieder lockern müssen – von dem Moment an, in dem die Zahlen besser werden, steigt der Druck. Dann werden die Menschen viel an Kontakten nachholen – und es entsteht ein Rebound-Effekt. Das ist keine nachhaltige Strategie.