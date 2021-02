Das gab es noch nicht in der Corona-Pandemie: Belgiens Premier Alexander de Croo lädt zur Pressekonferenz - und das kurz vor einem "Konzertierungsausschuss". Das Gremium, das sich hinter dem Wortungetüm verbirgt, tagt am Freitag. Es ist das Destillat der zahlreichen Verwaltungsebenen und - was die Macht über Maßnahmen angeht - das Gegenstück zur deutschen Konferenz aus Bundesregierung und Ministerpräsidenten.