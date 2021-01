Neu soll auch sein, dass nun auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung als besonders schutzbedürftig gelten und dort wie in den Altenheimen die Kosten für regelmäßige Tests übernommen werden. Diese Menschen würden oft vergessen. "Das wollen wir ganz ausdrücklich nicht", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag. Allerdings: Hat man offenbar doch. Denn den Beschluss gab es am 28. Oktober schon. Es wurden "besondere Schutzvorkehrungen" auch für diese Einrichtungen verabredet. Ohne an die Kosten für die Tests zu denken, vermutlich.