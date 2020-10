Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neuen Corona-Beschränkungen als "nationale Kraftanstrengung" bezeichnet. Die Lage in Deutschland nennt sie "sehr ernst". Vor allem das Tempo der Virusverbreitung sei besonders hoch. "Heute waren es doppelt so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche - so ist das auch bei anderen Faktoren", so Merkel. Zum Beispiel habe sich in den letzten neun Tagen die Zahl der Menschen verdoppelt, die beatmet werden müssten.