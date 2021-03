"Wir wissen, dass dieser Lockdown überhaupt gar keinen Sinn macht. Darum muss man diesen Lockdown beenden, weil er schädigt unsere Wirtschaft, er schädigt den Mittelstand, und er gefährdet Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Das kann nicht so weitergehen. Also: Läden auf, Geschäfte auf - die Menschen müssen wieder in die Freiheit. Und sie brauchen die Wahlfreiheit. Man soll das doch dem gut informierten Bürger selbst überlassen, was er tut und was auch eben nicht.