Dabei habe man die gute Erfahrung gemacht, dass genauso wenige Kinder in den Einrichtungen seien wie bei einer Notbetreuung. Aber Eltern, die noch arbeiten müssten, wie in der Pflege oder dem Ernährungsbereich "wollen wir natürlich nicht das Leben schwer machen, sondern ihnen diese Möglichkeit bieten", so Schwesig. Weil Mecklenburg-Vorpommern das erste Land sei, in dem Prüfungen stattfinden sollten, wolle man auch die Abschlussklassen "coronagerecht in die Schulen zurückholen".