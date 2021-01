Was in Sachsen schon seit Mitte Dezember gilt, soll nun auch in anderen deutschen Corona-Hotspots (7-Tage-Inzidenz über 200) eingeführt werden: Der Bewegungsradius für Bürger wird auf einen Umkreis von 15 Kilometern reduziert. Wie wird gemessen, gibt es Ausnahmen und vor allem: Wie wird das überprüft? Fragen, mit denen der Freistaat Sachsen, der, was Corona angeht, mehr betroffen ist als jedes andere Bundesland, seit Mitte Dezember bereits Erfahrung hat.