US-Präsident : Biden positiv auf Corona getestet

Biden will die Aufgaben seines Amtes weiter wahrnehmen, er werde sich aber gemäß der Richtlinien im Weißen Haus isolieren. Er habe mit Mitarbeitern per Telefon gesprochen und werde an den geplanten Treffen per Videoschalte oder ebenfalls per Telefon teilnehmen, sagte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre.