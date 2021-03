So versprach der Präsident die Einwanderung humaner zu gestalten als sein Vorgänger und die Zeit drängt. Die Zahl der hilfesuchenden Menschen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko steigt täglich weiter an. Zudem steht Biden in der Kritik für seine Luftangriffe gegen von Iran unterstütze Milizen in Syrien Ende Februar. Auch eine Wiederherstellung des Atomabkommens mit Iran steht noch aus. Die Arbeit für Biden hat gerade erst begonnen.