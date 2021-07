Corona-Impfstoffe sind in den USA mittlerweile nahezu überall verfügbar. Die nach wie vor relativ niedrigen Impfquoten im Land sind vor allem auf die weit verbreitete Impfskepsis zurückzuführen. Impf-Gegner, darunter häufig Vertreter der oppositionellen Republikanischen Partei, heizen diese Skepsis in den Onlinenetzwerken an.