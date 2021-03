Das widerspricht sämtlichen Grundgesetzregelungen, die wir haben. Der Lockdown in der ersten Welle, wo wir machtlos waren, der war vollkommen in Ordnung und der hat auch richtig funktioniert, die Menschen haben auch mitgemacht. Aber inzwischen tolerieren viele Menschen diesen Lockdown nicht mehr. Nicht die Mehrheit - die Mehrheit ist für Lockdown. Aber es reicht eben nicht, wenn nur 50 Prozent oder 60 Prozent der Menschen sich an einen Lockdown halten. Das haben wir in der zweiten Welle gesehen.