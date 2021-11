Anrufe von Menschen unter 70, die eine dritte Corona-Impfung bekommen wollen, lange Diskussionen in den Praxen, die den Betrieb aufhalten: So schildert Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, derzeit den Alltag in deutschen Praxen. Schuld daran sei "die Politik", die einen "künstlichen Bedarf" erzeugt habe.