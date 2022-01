Der Impfstatus eines Menschen ist in der Corona-Pandemie nicht nur wichtig für den Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung, er ist auch ein entscheidender Faktor für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Seit Montag gilt in vielen Bundesländern die sogenannte 2G-Plus-Regel, etwa in der Gastronomie. Das bedeutet: Nur, wer geimpft, genesen und zusätzlich aktuell negativ getestet ist, darf ins Restaurant oder in die Kneipe. Das "Plus" kann jedoch auch durch die Booster-Impfung erfüllt werden. Wer seinen Immunschutz aufgefrischt hat, darf also ohne Test essen gehen.