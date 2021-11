"Ich glaube, wir haben gute Beschlüsse gefasst. Das Thema der Booster-Impfungen, die für alle möglich sein sollen, wenn sechs Monate vergangen sind nach der vollständigen Impfung, ist ein ganz wichtiges Signal - gerade auch für die vulnerablen Gruppen. Wir sind in den Altenheimen und Pflegeheimen drin mit den Auffrischungsimpfungen. Die Daten aus Israel zeigen, da glaube ich, dass wir da wirklich die Welle noch mal brechen können.



Wir haben das Testsystem nachgeschärft. Wir wollen gerade in Alten- und Pflegeheimen, auch wenn jemand geimpft und genesen ist, noch mal einen Test auch mit aufsetzen und haben insgesamt gesagt 2G ist durchaus ein Thema, das in manchen Regionen zum Tragen kommen kann. Auch wir in Bayern haben bei der Ampelschaltung auf Rot das Thema 2G durchaus mit auf dem Plan."