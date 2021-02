Konkret heiße das, "dass wir einen Stufenplan brauchen", so der SPD-Vorsitzende. "Wir haben jetzt festgelegt, es gilt eine Grenze von 35, und an der gemessen muss es auch Optionen geben, dass wir in ganz empfindlichen Bereichen wie vor allen Dingen Unterricht, Schule, aber auch der Handel in den Städten, dass wir da lockern - und Lockerungen in Aussicht stellen."