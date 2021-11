Nach dem Anstieg der Corona-Infektionszahlen werden Forderungen nach einer Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen laut. Rheinland-Pfalz hat diese bereits beschlossen. Auch in Brandenburg gilt ab der Inzidenz von 100 eine Testpflicht in Pflegeheimen. Dem vorangegangen war der Ausbruch in einem Seniorenheim im brandenburgischen Schorfheide am Werbellinsee mit mindestens elf Toten. In der betroffenen Einrichtung waren Berichten zufolge nur rund die Hälfte der Pflegekräfte geimpft.