In diesen Gruppen tauschen sich Tausende Brasilianer aus, in welcher Impfstelle an welchem Tag welcher Impfstoff verfügbar ist. Mitglieder suchen vom frühen Morgen an die Posten ab und schicken Informationen über die Länge der Schlangen, die "Marke" des Impfstoffs und geben sich Unterstützung und Ratschläge. Über den Tag werden die Angaben aktualisiert.