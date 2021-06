Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für eine Reform des Staatsgefüges und der Beziehungen zwischen Bund und Ländern ausgesprochen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Brinkhaus am Samstag: "Die Idee einer großen Staatsreform gibt es in der Union schon seit mehrerern Jahren."