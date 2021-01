Momentan dienen Krankenhäuser als Impfzentren, doch im Eilverfahren sollen etwa Sporthallen, Kongresszentren oder Hausarztpraxen fit gemacht werden. Aber es fehlt an qualifiziertem Personal. Der NHS ist in Wintermonaten in normalen Jahren schon oft am Anschlag. Durchschnittliche Wartezeiten in Notaufnahmen von mehr als sechs Stunden sind landesweit keine Seltenheit.