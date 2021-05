Wichtig für die konkrete Planung seien zudem zwei Faktoren: Noch unklar sei, in welchem zeitlichen Abstand zur Erstimpfung die zweite Dosis gespritzt werden soll. Zudem sollen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch berücksichtigt werden. Die Stiko will bis in anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen, wie Stiko-Mitglied Martin Terhardt im RBB sagte. Eine Variante könne eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein.