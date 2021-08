Als Bund und Länder Anfang Juni zum letzten Mal konferiert hatten, war die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Sinken und die Anzahl an Impfungen pro Tag langsam, aber gemächlich, am Steigen: die dritte Corona-Welle galt durchbrochen. Nun wirft zwei Monate später die infektiösere Delta-Variante und damit eine vierte Corona-Welle ihren Schatten voraus.