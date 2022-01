Zwar habe die Reduzierung der Kontakte und die große Zahl der Booster-Impfungen dazu beigetragen, dass sich die Omikron-Variante in den vergangenen Wochen in Deutschland bisher nicht so schnell ausgebreitet hat wie aufgrund der Erfahrung in anderen Ländern zu erwarten war, heißt es in der Beschlussvorlage, die dem ZDF vorliegt.