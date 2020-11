Für das neue Jahr will der Bund Nachschub an Corona-Schnelltests organisieren, die künftig deutlich öfter eingesetzt werden sollen. Ziel sei, für das erste Quartal 2021 rund 60 Millionen Tests für Deutschland zu sichern, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag vom Gesundheitsministerium erfuhr.