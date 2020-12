Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), forderte ihre Länder-Kollegen in der Debatte um härtere Schutzmaßnahmen am Samstag zur Zurückhaltung auf. "Wie genau die Regelungen für Weihnachten aussehen, werden wir in der kommenden Woche entscheiden", sagte Dreyer der "Rheinischen Post". Sie verwies damit auf die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche.