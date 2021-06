So habe etwa die Erstattung in Höhe von sechs Euro pro Schutzmaske "zu einer deutlichen Überkompensation zu Gunsten der Apotheken" geführt, zitieren die "Welt" und der Rechercheverbund von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR aus dem noch unveröffentlichten Bericht des Rechnungshofs. Er wurde am Mittwoch dem Haushaltsausschuss des Bundestages vorgelegt. Auch die Absenkung der Erstattung ab Februar auf 3,90 Euro pro Maske sei noch deutlich zu viel gewesen.