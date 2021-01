Während in vielen Bundesländern aufgrund von Lieferengpässen des von der EU-Kommission bestellten Biontech-Impfstoffs Impf-Termine verschoben oder abgesagt werden, soll der Einsatz der Medikamente zügig an den Start gehen. Bereits in dieser Woche werden die monoklonalen Antikörper zur Bekämpfung des Virus in deutschen Unikliniken zur Verfügung stehen, gab Spahn in einem Zeitungsinterview am vergangenen Sonntag bekannt.