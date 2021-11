Dass sich Regierung und Opposition gegenseitig für unfähig halten, ist nichts Neues. Schwarz und Weiß sind allerdings derzeit nicht so klar verteilt, wenn Teil die amtierende Regierung eigentlich schon abgewählt in der Opposition ist. Und wenn diejenigen, die eine Regierung bilden wollen, noch gar nicht soweit sind, aber trotzdem schon zusammen ein Gesetz vorlegen und so in Mithaftung für die derzeitige Lage genommen werden.