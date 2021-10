Im Europaparlament ist man da schon einen Schritt weiter. Am Mittwoch dieser Woche verschickt das Präsidium des Parlaments ein Schreiben an alle, die im Parlament sitzen oder dort arbeiten: Ab dem 3. November kommt nur noch ins Parlament, wer geimpft, getestet oder genesen ist. 3G ohne jegliche Ausnahme, an allen Sitzen des Parlaments.