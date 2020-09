Die knapp 2.000 Kliniken in Deutschland erhalten eine Milliarden-Spritze für Investitionen. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Koalition und der FDP einen entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beschlossen. Der Bund stellt drei Milliarden Euro bereit. Eigentlich sind in Deutschland die Länder für Investitionen in die Klinik-Infrastruktur zuständig.



Krankenhäuser sollen investieren, damit sie Notfallpatienten besser versorgen können. Sie sollen die Digitalisierung voranbringen und ihre IT-Sicherheit verbessern können. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen. Linke und Grüne enthielten sich. Die AfD stimmte gegen den Gesetzentwurf.