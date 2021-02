Bleiben die Vorschläge, um Fehler künftig zu vermieden. Sie kommen auch aus den Regierungsparteien. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fragt: "Warum wird in Alten- und Pflegeheimen so viel gestorben?" Wie könne man sicherstellen, dass neue Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen geimpft werden? Warum gibt es für die Terminvergabe beim Impfen immer noch kein gutes System? Das sei "würde- und respektlos" gegenüber der Generation 80 plus, so Brinkhaus.