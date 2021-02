Zumindest der Grundgedanke dieses Satzes ist in der parlamentarischen Demokratie so wahr, wie frustrierend - je nachdem auf welcher Seite man sich befindet: Beschlossen wird mit Mehrheit. Wohl auch deshalb hat es keine der zahlreichen politischen Initiativen, etwa der 7-Stufen-Öffnungsplan, den die FDP in den Bundestag eingebracht hat, in die politische Praxis geschafft.