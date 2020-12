Mit dem Corona-Grippe-Vergleich handelte sich Boehringer den Widerspruch der anderen Abgeordneten ein. "Was Sie machen, ist Beihilfe zur Masseninfektion", sagte Dennis Rohde (SPD). Die These Boehringers, so Finanzminister Scholz, werde jeden Tag in den Krankenhäusern und Intensivstationen widerlegt. "Es ist eine große Katastrophe, was Sie den Menschen erzählen."