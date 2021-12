Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie, zahlen aber einen riesigen Preis: Lernen zu Hause funktioniert nicht und in bildungsfernen Familien besonders schlecht. Gewalt gegen Kinder in Familien hat dramatisch zugenommen. Wieso also hat das Bundesverfassungsgericht die Kinder in seiner großen Corona-Entscheidung nicht in Schutz genommen?