Dass der Anteil der Soldaten in den sogenannten Contact-Tracing-Teams in manchen Regionen sehr hoch ist, hat unterschiedliche Gründe. In St. Wendel, wo dieser bei knapp einem Drittel liegt, entschieden sich die Behörden nach einem Ausbruch Mitte Oktober dazu, bei der Kontaktverfolgung vor allem auf Bundeswehrsoldaten zu setzen. In vielen Kreisen und Städten hingegen sind gar keine im Einsatz, etwa in Kassel oder Düsseldorf. Entweder, weil das bestehende Personal ausreicht, oder weil die Gesundheitsämter Hilfskräfte bei der Feuerwehr, Polizei und THW, an medizinische Fakultäten sowie in Jobcentern rekrutieren können.