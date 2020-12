Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, unterstreicht im heute journal, dass der Corona-Impfstoff nicht für alle reichen wird, die ihn haben wollen. "Das ist eine echte Knappheit. Und man kann nicht allen das geben, was sie möchten. Man kann sich nur darum bemühen, es so gerecht wie möglich zu machen und es auch gut zu erklären und transparent zu machen, damit die Leute verstehen, warum jetzt wir alle so zurückstehen", sagt Buyx.