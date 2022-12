Neue Regeln : China ohne Corona-App = China ohne Kontrolle?

Um Mitternacht soll die App abgeschaltet worden sein. Bisher wurde sie im ganzen Land benutzt, zusätzlich zu den lokalen Gesundheitsapps. Vor allem beim Reisen, also beim Wechsel zwischen den Gesundheitsapps unterschiedlicher Städte oder Provinzen, war sie wichtig: Häufig mussten wir sie zeigen, um zum Beispiel in einem Hotel einzuchecken oder in ein offizielles Gebäude zu kommen. Damit sollten wir nachweisen, dass wir in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Corona-Risikogebiet waren.