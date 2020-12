"Das Virus hat eben in China schon länger zirkuliert, in dieser Provinz Hubei, speziell dann südlich von Wuhan höchstwahrscheinlich", so Kekulé. Aus dieser Region sei das Coronavirus schon vorher vereinzelt in die Welt exportiert worden, bis es dann zu dem großen Ausbruch auf dem Wildtiermarkt in Wuhan gekommen sei.