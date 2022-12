Neue Corona-Regeln : Warum lockert China gerade jetzt?

"Kommt alle in die warme Stadt Dazhou: Die Durchschnittstemperatur im Winter beträgt 38,5 Grad!" Mit diesem Witz spielt ein Nutzer in Chinas Kurznachrichtendienst Weibo auf die Fieber-Temperatur an. Um ihn herum haben fast alle Corona. In Peking und vielen anderen Städten fühlt es sich genauso an.