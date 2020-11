Am Ende ist es ein sehr chinesischer Triumph: Es zählt das Volk, nicht der Einzelne. Dieser Triumph wird täglich weiter verteidigt. Die Reisebeschränkungen innerhalb Chinas sind weitgehend aufgehoben, es gibt keine generellen Lockdowns mehr, aber Kontrolle und Wachsamkeit sind geblieben. Überall muss man die Gesundheits-App herunterladen. In Fahrstühlen und öffentlichen Verkehrsmitteln muss man eine Maske tragen. In geschlossen Räumen gehört es oftmals zum guten Ton. Niemand stellt das Tragen in Frage.