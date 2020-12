China und Corona: Der Kampf des Zhang Hai

Wir treffen ihn in Shenzhen, in einem Hotel, dass er ausgesucht hat. Er will das Interview nicht bei sich zu Hause führen. Er fürchtet um seine Familie. Zhang Hais Vater ist an Corona gestorben. In Wuhan. Er war dort Anfang Januar für eine Routineoperation. Er wusste nicht, dass das Virus dort schon wütete. Sonst hätte Zhang Hai seinen Vater niemals dort hingebracht. Weil die Behörden die Gefahr verschwiegen, steckte sich sein Vater im Krankenhaus an.