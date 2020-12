In China gibt es Helden, die unscheinbar wirken. Zhang Keke ist Anwalt und vertritt die, die den Mythos von der unfehlbaren kommunistischen Partei anzweifeln. Zum Beispiel Frauen wie Zhang Zhan, die in Wuhan als Bürgerreporterin unterwegs war. Sie zog mit ihrem Handy durch die Straßen, als Wuhan eine Geisterstadt war und filmte das wahre Chaos in den Krankenhäusern. Sie berichtete über die Leichen auf den Gängen und über die vielen Toten. Sie zeigte die dreckige, brutale Seite des Corona-Kampfes und sie klagte Chinas Machthaber an, weil sie das Virus zu Beginn verschwiegen hatten.