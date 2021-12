Darin singt China in personifizierter Form einer Krankenschwester: "Ich wusste, was ich machen muss. 5.000 Jahre chinesische Geschichte: In Krisen sind wir vereint". Eine in Schwarz gekleidete Frau, die die USA verkörpern soll, entgegnet: "Ihr nennt es Regeln, ich will nur Freiheit, das ist meine Art."