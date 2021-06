Paradoxerweise sind damit die sinkenden Infektionszahlen in Deutschland ein Grund für die Verzögerungen beim Abschluss der letzten Studie mit knapp 40.000 Probanden. Zudem bringen die aufkommenden Virusvarianten eine weitere Hürde mit sich. So müssen sämtliche Coronavirus-Fälle genetisch sequenziert werden, damit bei jeder Infektion die zugrundeliegende Virusvariante bestimmt werden kann. "Die Sequenzierung wird aus Gründen der Qualitätssicherung zentralisiert umgesetzt, was einen zusätzlichen Zeitaufwand nach sich gezogen hat", erklärt die Sprecherin.