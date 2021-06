Wie Biontech/Pfizer und Moderna basiert der Impfstoff von Curevac auf dem Biomolekül mRNA ("m" steht für "messenger", also "Bote", und "RNA" für "ribonucleic acid"). Bei dieser Technologie wird mithilfe der mRNA eine Bauanleitung für das Spike-Protein des Coronavirus in die Zellen geliefert. Die Zellen stellen diese Proteine daraufhin selbst her, der Körper antwortet mit der Bildung von Abwehrstoffen. Das Vakzin von Curevac trägt den Handelsnamen "CVnCov".