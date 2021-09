Während sich das Leben im Land so zuletzt schon fast beschränkungsfrei angefühlt hat, geht Dänemark an diesem Freitag noch einen Schritt weiter: Genau anderthalb Jahre nach der Einführung von ersten weitreichenden Corona-Maßnahmen werden am Freitag auch die letzten bestehenden Restriktionen aufgehoben - und das EU-Land hofft, diesen Beschränkungen ein für alle Mal Lebewohl sagen zu können.