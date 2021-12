"Das heißt, ein Teil einer neuen Strategie in der Pandemie-Bekämpfung muss auch sein, nicht nur gut für die Bevölkerung hier in unserem eigenen Land zu sorgen, sondern in globaler Verantwortung für mehr Impfschutz, Impfstoffe weltweit zu sorgen", so Dahmen. Nur so können man die Infektionszahlen ingesamt reduzieren und die Entstehung neuer Virusmutationen verhindern.