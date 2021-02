Es sei doch sehr interessant, so Dorothea Wiehe von der DAK-Gesundheit zu ZDFheute, dass "die Anzahl der Krankheitsfälle zwar zurückgegangen ist, aber wir deutlich mehr langwierige Fälle haben". Die durchschnittliche Dauer einer Krankschreibung habe so zugenommen, dass "es pro Kopf und Jahr umgerechnet zwei Tage ausmacht. Das ist ungeheuer viel", so Wiehe.