Die Regierung betont, dass der Freiheitstag eine Abwägung war, zugunsten einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität. Was viele als Argument überzeugt hat. Denn keine Volkswirtschaft in der entwickelten Welt wurde so hart getroffen. Ähnliche Instrumente wie Kurzarbeitergeld, Stützungszahlungen an Arbeitnehmer und -geber, haben zu 400 Milliarden Pfund zusätzlicher Verschuldung geführt. Für ein auf eher niedrige Steuern ausgelegtes System eine enorme Last.