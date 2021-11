Bund und Länder streiten um Impfstoffe

Das vergangene Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedete neue Infektionsschutzgesetz wird nun voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten. Es wurde am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet. Es sieht unter anderem die Anwendung der 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor.