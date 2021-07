Auch das Robert-Koch-Institut hatte am Montag neue Zielmarken veröffentlicht. In einem Bulletin skizzierten Forschende, dass mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Menschen ab 60 Jahren vollständig geimpft sein sollten. "Bei rechtzeitigem Erreichen dieser Impfquote scheint eine ausgeprägte 4. Welle im kommenden Herbst/Winter unwahrscheinlich", heißt es in dem RKI-Papier.